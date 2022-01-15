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"Это вопросы жизни и смерти нашей страны". Ермак сказал, что Украина надеется в этом году услышать конкретные сроки относительно членства в НАТО

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Ермак о членстве Украины в НАТО: Сейчас это вопросы жизни и смерти нашей страны
Ермак о членстве Украины в НАТО: Сейчас это вопросы жизни и смерти нашей страны
Фото: president.gov.ua

Украина надеется услышать конкретные сроки относительно членства в НАТО на саммите Альянса, который пройдет в Мадриде этим летом. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак завил 14 января во время видеоконференции с экс-послом США Джоном Хербстом, которая транслировалась на YouTube-канале The Atlantic Council.

"Я считаю, что пришло время иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО. Я считаю, что во время этого периода войны, всей истории нашего разговора о НАТО, Украина продемонстрировала нашими принципами, позициями, что мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО. Это означает, что на мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, абсолютно конкретную информацию об этом. Потому что сегодня, особенно сегодня, сейчас это вопросы жизни и смерти нашей страны", – заявил он. 

О саммите НАТО в Мадриде в декабре упоминал и президент Украины Владимир Зеленский. "Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой", – говорил президент.

Саммит НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня 2022 года.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, саммит НАТО, Андрей Ермак
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