"Это вопросы жизни и смерти нашей страны". Ермак сказал, что Украина надеется в этом году услышать конкретные сроки относительно членства в НАТО

"Я считаю, что пришло время иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО. Я считаю, что во время этого периода войны, всей истории нашего разговора о НАТО, Украина продемонстрировала нашими принципами, позициями, что мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО. Это означает, что на мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, абсолютно конкретную информацию об этом. Потому что сегодня, особенно сегодня, сейчас это вопросы жизни и смерти нашей страны", – заявил он.

О саммите НАТО в Мадриде в декабре упоминал и президент Украины Владимир Зеленский. "Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой", – говорил президент.

Саммит НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня 2022 года.