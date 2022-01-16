Лавров заявил, что те, кто "зазывает" Швецию и Финляндию в НАТО, не уважают их суверенитет

Лавров заявил, что Россия "в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции" Фото: EPA

У Лаврова спросили, уважает ли Россия суверенитет Финляндии и Швеции и право этих стран самостоятельно принимать решения по политике безопасности, в том числе по поводу вступления в НАТО.

Он ответил, что Россия "в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции" и считает, что "политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общую европейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте".

"Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции, так это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО", – заявил Лавров.

По словам главы МИД России, "устами" генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Швецию и Финляндию стали "зазывать начать процесс присоединения к Североатлантическому альянсу".

"Решать, безусловно, финскому, шведскому народам. Всегда обсуждаем с нашими соседями эти темы, когда проводим переговоры по международной проблематике. Видим, что руководство Финляндии и Швеции понимает все аспекты данного вопроса. У нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет", – сказал Лавров.

Финляндия и Швеция являются членами Евросоюза, но не входят в состав НАТО.

Принцип неприсоединения к военным альянсам в Швеции был закреплен на законодательном уровне. В 2016 году парламент Швеции ратифицировал соглашение о допуске войск НАТО на свою территорию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в июле 2018 года, что Москва примет ответные меры из-за активного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО, писал российский "Интерфакс".

Президент Финляндии Саули Нийнисте 31 декабря рассказал, что его страна не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО. По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря.

13 января Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе смогут быстро вступить в НАТО.

Разговоры о возможном вступлении Финляндии и Швеции ведутся на фоне переговоров России и стран Запада о "гарантиях безопасности".