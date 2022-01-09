Шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг заразились COVID-19

На ближайшее время официальная программа деятельности кронпринцессы Виктории и принца Даниэля будет скорректирована Фото: EPA

"Принц, который полностью вакцинирован, имеет очень легкие симптомы и чувствует себя хорошо", – сообщили в пресс-службе.

У кронпринцессы, которая также полностью вакцинирована, "есть симптомы простуды, но в остальном она здорова", – отметили в пресс-службе 8 января.

На ближайшее время официальная программа деятельности кронпринцессы и ее супруга будет скорректирована.