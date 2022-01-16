В РФ тоскуют по годам до расширения НАТО. Вернут ли Украине ядерные боеголовки? – экс-глава МИД Польши Сикорский

"Российские официальные лица тоскуют по 1990-м годам, до расширения НАТО. Так вернет ли Россия Украине ядерные боеголовки, которые она обменяла на гарантии безопасности и границы с Россией и США по Будапештскому меморандуму 1994 года?" – написал он.

Польский дипломат также призвал Россию "снова иметь свободную прессу и выборы".

Russian officials long for the 1990s, before NATO enlarged. So, will Russia give Ukraine back the nuclear warheads she exchanged for guarantees of security and borders from Russia and USA under Budapest Memorandum of 1994?

Plus let's have free press and elections in Russia again. — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 16, 2022

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".