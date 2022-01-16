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В РФ тоскуют по годам до расширения НАТО. Вернут ли Украине ядерные боеголовки? – экс-глава МИД Польши Сикорский

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Сикорский напомнил России о ее гарантиях безопасности перед Украиной
Сикорский напомнил России о ее гарантиях безопасности перед Украиной
Фото: ЕРА

Если Россия хочет вернуться к тем временам, когда НАТО еще не расширялся, ей следует вернуть Украине ядерные боеголовки, которые были переданы в рамках Будапештского меморандума. Такое мнение выразил 16 января в Twitter депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Российские официальные лица тоскуют по 1990-м годам, до расширения НАТО. Так вернет ли Россия Украине ядерные боеголовки, которые она обменяла на гарантии безопасности и границы с Россией и США по Будапештскому меморандуму 1994 года?" – написал он.

Польский дипломат также призвал Россию "снова иметь свободную прессу и выборы".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января 2022 года состоялся диалог между США и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

Теги: Россия, НАТО, ядерное оружие, Радослав Сикорский, граница, меморандум, Будапештский меморандум, политика, российская агрессия, дипломаты
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