Столтенберг: Мы не можем согласится, чтобы войск НАТО не было во всех странах, присоединившихся к Альянсу с 1997 года

Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО не могут пойти на компромисс в отношении "абсолютных ключевых принципов европейской безопасности" Фото: EPA

Он подчеркнул, что союзники по НАТО не могут пойти на компромисс в отношении "абсолютных ключевых принципов европейской безопасности" – что каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь, чтобы решить, хочет ли она принадлежать или не принадлежать к такому альянсу как НАТО.

"И, конечно, мы не можем согласится, чтобы войск НАТО не было во всех странах, присоединившихся к НАТО с 1997 года. Фактически половина наших членов не могла бы быть защищена войсками НАТО и это были лы своего рода члены НАТО второго сорта", – сказал Столтенберг.