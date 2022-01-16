Кулеба: План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал

"Заокеанское сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были хорошо согласованы", – сказал глава МИД.

Он отметил, что говорил со своим американским коллегой Энтони Блинкеном непосредственно перед и сразу после встреч в Женеве.

"План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал. Нелегитимные ультиматумы относительно отношений НАТО с Украиной были справедливо отвергнуты. Важный вопрос заключается в том, как действовать сейчас", – подчеркнул Кулеба.

Он уверен, что Россия продолжит переговоры.

"Россияне утверждают, что не планируют никаких военных действий. Если они хотят доказать серьезность этого утверждения, им необходимо продолжить диалог в установленных форматах", – отметил политик.