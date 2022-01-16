Кулеба: План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал

"Заокеанское сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были хорошо согласованы", – сказал глава МИД.
Он отметил, что говорил со своим американским коллегой Энтони Блинкеном непосредственно перед и сразу после встреч в Женеве.
"План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал. Нелегитимные ультиматумы относительно отношений НАТО с Украиной были справедливо отвергнуты. Важный вопрос заключается в том, как действовать сейчас", – подчеркнул Кулеба.
Он уверен, что Россия продолжит переговоры.
"Россияне утверждают, что не планируют никаких военных действий. Если они хотят доказать серьезность этого утверждения, им необходимо продолжить диалог в установленных форматах", – отметил политик.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.