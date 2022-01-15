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Украина начала дополнительные консультации с международными партнерами для усиления кибербезопасности – МИД

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В результате атаки хакеров в ночь на 14 января пострадали около 70 правительственных сайтов в Украине
В результате атаки хакеров в ночь на 14 января пострадали около 70 правительственных сайтов в Украине
Фото: depositphotos.com

Украинские дипломаты начали дополнительные консультации с международными партнерами с целью усилить возможности Украины противостоять кибератакам. Такое поручение дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Он рассказал также, что вечером была восстановлена работа сайта МИД. 

"В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние IT-системы министерства работают в штатном режиме. Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", – отметил Николенко 14 января. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226129228752450

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что этот взлом – самый мощный за последние четыре годаВ результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

10 сайтов подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных не было, портал госуслуг "Дія" был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал  вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты. 

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему. 

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме. 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД ГерманииМолдовыШвеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: хакеры, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Госспецсвязи, кибератака, кибербезопасность, Олег Николенко
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