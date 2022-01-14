СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на сайты госвласти

По данным спецслужбы, контент атакованных сайтов изменен не был, а утечки персональных данных не произошло Фото: depositphotos.com

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, контент атакованных сайтов изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.

Также в СБУ прокомментировали сообщения в СМИ, что хакеры использовали конкретную уязвимость системы управления контентом для взлома. Спецслужба отмечает, что это только одна из обрабатываемых версий.

"Мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", – отметили в СБУ.