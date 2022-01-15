Федоров назвал причину хакерской атаки на правительственные сайты в Украине

Федоров: Это явная активизация кибер-фронта, наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг на помощь построении системы кибербезопасности Фото: Михайло Федоров / Facebook

Вице-премьер рассказал, что контент сайтов, которые подверглись вторжению, не был изменен.

"Утечки персональных данных также не было, и не могло быть, это не реестры. Большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно", – написал Федоров вечером 14 января.

Портал "Дія" был отключен по требованию Госспецсвязи и Службы безопасности Украины, приложение работало в обычном режиме, уточнил он.

"Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты. СБУ занимается данным вопросом. Гипотезы и обсуждения в Facebook про "не нажали "обновить" в CMS-системе" остались поиском хайпа, в ситуации, где нужно консолидироваться, – написал Федоров. – Это явная активизация кибер-фронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности".