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Хакеры атаковали сайты госвласти в Украине, Зеленский встретился с Алиевым, Порошенко хотят арестовать. Главное за день

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Алиев приехал в Украину с официальным визитом впервые с момента вступления Зеленского в должность президента
Алиев приехал в Украину с официальным визитом впервые с момента вступления Зеленского в должность президента
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 14 января.

Самая мощная хакерская атака за последние четыре года

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. При этом в текстах были ошибки (польский, по словам носителей языка, написан так, словно для этого использовали плохой переводчик), а изображение герба – искажено. 

В Госспецсвязи говорят, что этот взлом – самый мощный за последние четыре года. Пострадали порядка 70 сайтов регионального и общенационального уровня, к вечеру большинство из них возобновили работу

Атаку осудили ряд стран, украинские власти допускают причастность России, а спецслужбы начали расследование. По мнению правительственных экспертов, цель кибератаки – дестабилизация внутри Украины. 

Разговоры о российской диверсии и подготовке к вторжению в Украину

После переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности, на которых Россия, как заявляли в МИД, не получила от США и НАТО никаких гарантий, американские чиновники и СМИ начали сообщать о подготовке российскими военными почвы для вторжения в Украину. 

Сначала советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины.

Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена получила информацию, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации, которая позволит лидеру России Владимиру Путину начать вторжение, а к вечеру 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности". 

Мера пресечения для Порошенко

В Госбюро расследований провели брифинг по поводу уголовного производства, в котором фигурирует пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян высказала ожидания, что политик сам прибудет на заседание суда по избранию ему меры пресечения, и сказала, что оно будет проходить в открытом режиме. 

Прокуроры попросили арестовать Порошенко. Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский суд, заседание назначено на 17 января, оно начнется в 11.00 – через два часа после планируемого прибытия экс-президента из Варшавы в киевский аэропорт. 

Сам Порошенко считает, что за решеткой не окажется, – "не хватит ни духа, ни сил, ни воли".

Предложение Зеленского о переговорах с Путиным и Байденом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонний саммит США – Украина – Россия. Ермак не исключил проведение переговоров между Байденом, Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности такого саммита, отметила, что пока ей нечего сообщить о следующих шагах в переговорном процессе. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия пока не получала предложений о проведении такого саммита. 

Визит Алиева в Украину

14 января – впервые за время пребывания Зеленского в должности президента – в Киев прибыл с официальным визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев. Два лидера встретились в Мариинском дворце. По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов, в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства. Алиев заявил, что сотрудничество стран основано "на крепкой дружбе".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Петр Порошенко, хакеры, Джо Байден, Дмитрий Песков, Джен Псаки, Азербайджан, Белый дом, Печерский суд, Ильхам Алиев, Госспецсвязи, Восток Украины, кибератака, сотрудничество, ГБР, Джейк Салливан
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