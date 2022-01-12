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Порошенко: Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9.00

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Сейчас Порошенко находится в Брюсселе, сообщили в его партии
Сейчас Порошенко находится в Брюсселе, сообщили в его партии
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко вернется в Украину утром 17 января, он прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев. Об этом пресс-служба "Евросолидарности" сообщила в Facebook.

Сегодня экс-президент находится в Брюсселе – проводит "важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан", уточняется в релизе. 

Также авторы сообщения заявили, что Порошенко "благодарен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев". 

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9.00", – сказал он. 

Информацию о точном времени прибытия Порошенко в Украину опубликовали якобы ради "экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции". 

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/470131707802292

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука на 12 января, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Петр Порошенко, арест, аэропорт, Брюссель, Варшава
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