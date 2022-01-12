Порошенко: Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9.00

Сейчас Порошенко находится в Брюсселе, сообщили в его партии Фото: Петро Порошенко / Facebook

Сегодня экс-президент находится в Брюсселе – проводит "важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан", уточняется в релизе.

Также авторы сообщения заявили, что Порошенко "благодарен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев".

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9.00", – сказал он.

Информацию о точном времени прибытия Порошенко в Украину опубликовали якобы ради "экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции".