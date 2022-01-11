"Там, где проходит он, пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы". Рэпер из Яготина посвятил песню возвращению Порошенко. Видео

"Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами!" – говорится в первых строчках текста Фото: ЕРА

"Я принес благую весть: скоро Порошенко будет здесь снова! Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами!" – говорится в первых строчках текста.

В песне автор призывает украинцев встречать пятого президента с "хорошим настроением", ведь там, где находится Порошенко, по словам рэпера, "поднимается экономика" и "падает рейтинг у комика".

Также Завгородний поет о том, что против Порошенко работает "вся государственная машина".

Судя по скриншоту профиля рэпера в Facebook, опубликованному изданием "Телеграф", он является противником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Скриншот: telegraf.com.ua

Это не первая песня исполнителя, посвященная политике. На своем YouTube-канале Завгородний ранее публиковал клипы о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове, бывшем спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове, а также пел о "Вовиной тысяче".

Завгородний ведет свой блог и на ресурсе site.ua.

"Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет. Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки. Потому что это у вас агенты РФ в Офисе президента "сливают" информацию. Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода. Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт. Потому что это вас будут бросать за решетку без суда и доказательств и говорить, что ваша невиновность не доказана", – писал Завгородний в своем блоге 21 мая 2021 года.

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