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ПОЛИТИКА

"Там, где проходит он, пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы". Рэпер из Яготина посвятил песню возвращению Порошенко. Видео

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"Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами!" говорится в первых строчках текста
"Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами!" – говорится в первых строчках текста
Фото: ЕРА

Блогер, рэпер из Яготина Владимир Завгородний посвятил песню возвращению пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину 17 января. Видео исполнитель опубликовал 11 января на своем канале в YouTube.

"Я принес благую весть: скоро Порошенко будет здесь снова! Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами!" – говорится в первых строчках текста.

В песне автор призывает украинцев встречать пятого президента с "хорошим настроением", ведь там, где находится Порошенко, по словам рэпера, "поднимается экономика" и "падает рейтинг у комика".

Также Завгородний поет о том, что против Порошенко работает "вся государственная машина".

Судя по скриншоту профиля рэпера в Facebook, опубликованному изданием "Телеграф", он является противником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Скриншот: telegraf.com.ua
Скриншот: telegraf.com.ua

Это не первая песня исполнителя, посвященная политике. На своем YouTube-канале Завгородний ранее публиковал клипы о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове, бывшем спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове, а также пел о "Вовиной тысяче".

Завгородний ведет свой блог и на ресурсе site.ua.

"Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет. Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки. Потому что это у вас агенты РФ в Офисе президента "сливают" информацию. Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода. Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт. Потому что это вас будут бросать за решетку без суда и доказательств и говорить, что ваша невиновность не доказана", – писал Завгородний в своем блоге 21 мая 2021 года.

ВИДЕО
Видео: Vladimir Zavgorodny / You Tube
Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого, 17 декабря, Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали не соответствующим действительности.

Порошенко 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко. В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

Адвокаты политика заявили, что обжалуют решение суда.

Теги: Петр Порошенко, депутаты, народные депутаты, поэт, политика, обвинение, президент, рэпер, песня, Европейская солидарность, нардеп
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