"Если бы он реформировал суды, этого бы не произошло". В Atlantic Council считают арест активов Порошенко "выборочным правосудием"

Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям в рамках "угольного дела" Фото: Петро Порошенко / Facebook

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если/когда он вернется. Вот так выглядит выборочное правосудие", – говорится в посте.

Keep your eye on this ongoing story - Ukrainian court froze Poroshenko's property as part of treason charges against him. Poroshenko out of country, but may be arrested if/when he returns later in month. This is what selective justice looks like. https://t.co/TV9pvEEC0s — Melinda Haring (@melindaharing) January 6, 2022

Харринг считает также, что ситуация с обвинениями Порошенко в государственной измене "глубоко иронична".

"Если бы он действительно реформировал суды, когда был президентом, этого бы не произошло", – подчеркнула она.