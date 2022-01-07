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ПОЛИТИКА

"Если бы он реформировал суды, этого бы не произошло". В Atlantic Council считают арест активов Порошенко "выборочным правосудием"

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Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям в рамках "угольного дела"
Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям в рамках "угольного дела"
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Арест имущества пятого президента Украины, нардепа и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко является избирательным правосудием, считает заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Харринг. Об этом она написала в Twitter 6 января.

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если/когда он вернется. Вот так выглядит выборочное правосудие", – говорится в посте.

Харринг считает также, что ситуация с обвинениями Порошенко в государственной измене "глубоко иронична".

"Если бы он действительно реформировал суды, когда был президентом, этого бы не произошло", – подчеркнула она.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. Позднее он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко.

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". Порошенко продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу "Свободные медиа". В ГБР опровергли информацию об аресте активов телеканалов и подчеркнули, что арестовано только имущество, принадлежащее Порошенко по госреестрам.

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Теги: Петр Порошенко, уголь, судебная реформа, суды, Государственное бюро расследований, реформа, имущество, Atlantic Council, суд, ГБР
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