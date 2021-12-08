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Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина

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Демчишину несколько раз безуспешно пытались вручить уведомление о подозрении
Демчишину несколько раз безуспешно пытались вручить уведомление о подозрении
Фото: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, которого подозревают в закупке угля из ОРДЛО. Это следует из решения суда от 25 ноября, обнародованного 7 декабря в Едином госреестре судебных решений.

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в решении суда.

Демчишину несколько раз направляли уведомление о подозрении через жилищно-эксплуатационную организацию по месту жительства, вручение сообщения взрослому родственнику, почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания. Также его четырежды вызывали на допрос к следователю, однако экс-министр не пришел.

В тексте решения имя подозреваемого не указано, однако сообщается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины. Верховная Рада Украины избрала очередное правительство, в котором Демчишин занял этот пост, именно в этот день.

Контекст:

12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Также следствие считает, что, министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "ЛДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Сам Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто

Теги: уголь, арест, Владимир Демчишин, суды, задержание, ОРДЛО, уголовное производство
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