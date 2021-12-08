Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина

Демчишину несколько раз безуспешно пытались вручить уведомление о подозрении Фото: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в решении суда.

Демчишину несколько раз направляли уведомление о подозрении через жилищно-эксплуатационную организацию по месту жительства, вручение сообщения взрослому родственнику, почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания. Также его четырежды вызывали на допрос к следователю, однако экс-министр не пришел.

В тексте решения имя подозреваемого не указано, однако сообщается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины. Верховная Рада Украины избрала очередное правительство, в котором Демчишин занял этот пост, именно в этот день.