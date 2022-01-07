ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

В ГБР подчеркнули, что арестованы только активы, принадлежащие Порошенко, согласно реестрам Фото: EPA

"Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули также, что в результате судебного решения об аресте имущества и корпоративных прав, собственником которых является пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, "каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло".

В ГБР также отметили, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает собственника возможности пользоваться другими правами.

Кроме того, в ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства" добавили, что арест наложен исключительно на имущество и корпоративные права, владельцем которых, согласно государственным реестрам, является Порошенко.

В ГБР отметили, что в уголовном производстве относительно закупок угля с оккупированных территорий Донбасса подозреваемые – два народных депутата, один из которых – пятый президент Украины, экс-министр энергетики и угольной промышленности, и топ-менеджер времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко. В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". Порошенко продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу "Свободные медиа". В числе собственников медиахолдинга – две компании и девять человек, в том числе народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.