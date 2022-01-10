Порошенко в конце декабря заплатил за услуги юристов почти 11 млн грн

Это следует из его сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое было обнародовано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 6 января.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

В это время, как сообщал сам экс-президент, он уже находился в зарубежной поездке, из которой намерен вернуться 17 января.