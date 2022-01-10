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ДЕНЬГИ

Порошенко в конце декабря заплатил за услуги юристов почти 11 млн грн

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Порошенко провел оплату, находясь за границей
Порошенко провел оплату, находясь за границей
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 29 декабря заплатил за юридические услуги 10 990 059 грн.

Это следует из его сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое было обнародовано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 6 января. 

Скриншот: public.nazk.gov.ua
Скриншот: public.nazk.gov.ua

В это время, как сообщал сам экс-президент, он уже находился в зарубежной поездке, из которой намерен вернуться 17 января.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. 

Интересы Порошенко в рамках этого и других дел представляют адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, декларация, юрист, адвокат, расходы
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