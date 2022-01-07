Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи, опубликовав решение суда об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Головань опубликовал в Facebook фото части решения суда, в которой на активы телеканалов был наложен арест Фото: Igor Golovan / Facebook

На этом настаивает адвокат пятого президента Украины, нардепа и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань. Соответствующее сообщение он написал в Facebook 7 января.

6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора (ОГП) Украины об аресте имущества Порошенко. В ОГП уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался".

После заявления ГБР Головань опубликовал в Facebook фото той части решения суда, в которой на активы был наложен арест.

В частности, в нем говорится об аресте активов "ТРК "НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Именно эти компании, по словам адвоката, "имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов".

"Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет", – отметил Головань.

Порошенко продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу "Свободные медиа". В числе собственников медиахолдинга – две компании и девять человек, в том числе народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

"То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", – подчеркнул Головань.

Он также обратил внимание, что вместо кода телекомпании "Автор ТВ" и прокуроры, и судья "указали код другого актива ООО "Свободные медиа" – ООО "ТРК "Экспресс-информ".

"Не арестовывали, врут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь [Вита] Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и "опечатками" переписала", – указал Головань.