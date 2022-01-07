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ПОЛИТИКА

Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи, опубликовав решение суда об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Головань опубликовал в Facebook фото части решения суда, в которой на активы телеканалов был наложен арест
Головань опубликовал в Facebook фото части решения суда, в которой на активы телеканалов был наложен арест
Фото: Igor Golovan / Facebook

Печерский райсуд Киева решением от 6 января арестовал активы компаний, имеющих прямое отношение к трансляции программ телеканалов "Прямий" и "5 канал".

На этом настаивает адвокат пятого президента Украины, нардепа и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань. Соответствующее сообщение он написал в Facebook 7 января.

6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора (ОГП) Украины об аресте имущества Порошенко. В ОГП уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался".

После заявления ГБР Головань опубликовал в Facebook фото той части решения суда, в которой на активы был наложен арест.

В частности, в нем говорится об аресте активов "ТРК "НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Именно эти компании, по словам адвоката, "имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов".

"Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет", – отметил Головань.

Порошенко продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу "Свободные медиа". В числе собственников медиахолдинга – две компании и девять человек, в том числе народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

"То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", – подчеркнул Головань.

Он также обратил внимание, что вместо кода телекомпании "Автор ТВ" и прокуроры, и судья "указали код другого актива ООО "Свободные медиа" – ООО "ТРК "Экспресс-информ".

"Не арестовывали, врут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь [Вита] Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и "опечатками" переписала", – указал Головань.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/7519344951424604

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. Позднее он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Теги: Петр Порошенко, Украина, 5 канал, арест, медиахолдинг, Государственное бюро расследований, адвокат, имущество, Прямий, Игорь Головань, суд, ГБР, нардеп
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