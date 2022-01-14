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ПОЛИТИКА

Порошенко: Я не окажусь за решеткой, я все-таки пятый президент

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Главной целью расследования Порошенко считает желание его напугать
Главной целью расследования Порошенко считает желание его напугать
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 13 января в интервью "Настоящему времени" заявил, что одним из мотивов открытия против него дела за государственную измену – месть бизнесмена Игоря Коломойского за утраченные активы.

"Есть еще одна мотивация у [президента Украины Владимира] Зеленского делать это: это месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета", – считает он.

Главной целью расследования против него Порошенко считает желание его напугать, при этом он убежден, что за решеткой не окажется.

"Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духа, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 годах", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука на 12 января, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту

12 января Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Порошенко Игорь Головань в тот же день заявил, что лидер "Европейской солидарности" не явился в суд в связи с тем, что его туда не вызвали

Теги: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, арест, суды, госизмена, Владимир Зеленский
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