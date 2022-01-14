Порошенко: Я не окажусь за решеткой, я все-таки пятый президент

"Есть еще одна мотивация у [президента Украины Владимира] Зеленского делать это: это месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета", – считает он.

Главной целью расследования против него Порошенко считает желание его напугать, при этом он убежден, что за решеткой не окажется.

"Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духа, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 годах", – отметил лидер "Европейской солидарности".