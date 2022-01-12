Следствие рассчитывает на избрание меры пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину, 17 января – ГБР

В ведомстве заявили, что поскольку Порошенко "уклонился от явки в суд", ходатайство об избрании ему меры пресечения до сих пор не рассмотрено.

"По информации из СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения", – заявили в пресс-службе.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал сегодня, что Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. Экс-президент после этого заявил, что вернется в Украину рейсовым самолетом утром 17 января. "Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает к дому. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту", – отметил он.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда.