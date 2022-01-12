Суд разрешил задержание Порошенко – адвокат

"Всем известно, что Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.00. И мы знаем (эту информацию почему-то скрывают Офис генерального прокурора и Печерский суд), что существует такое себе определение о задержании Петра Порошенко с целью доставить его в суд и есть ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения", – сказал Головань.

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, о рассмотрении такого ходатайства народному депутату должны сообщать заблаговременно.

"Мы со своей стороны сегодня обратились в Печерский суд с ходатайством [...] требуем от судьи, в производстве которого находится представление генерального прокурора или того, кто его в данном в случае заменяет, о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года, чтобы обеспечить возможность Порошенко по прибытии в Украину явиться в суд и принять участие в судебном заседании", – добавил Головань.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал сегодня, что Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. Экс-президент после этого заявил, что вернется в Украину рейсовым самолетом утром 17 января. "Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает к дому. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту", – отметил он.