Адвокат Суркиса обвинил в манипуляции и лжи юристов Порошенко

Заявление цитирует агентство УНИАН.

Накануне команда юристов экс-президента объясняла его расходы – в декабре Порошенко потратил 11 млн грн на юридические услуги. Представители Порошенко заявили, что речь шла о части гонорара за юридические услуги "известной международной юридической фирме, которая представляла интересы экс-президента по делу по иску Суркиса и связанных с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами "ПриватБанка". Дело по этому иску рассматривал Высокий суд Лондона.

Алексеев, комментируя слова юристов Порошенко, заявил, что "вчера мы стали свидетелями очередной лжи и манипуляций со стороны представителей пятого президента".

"Ими, в частности, было заявлено, что якобы судебное разбирательство в Высоком суде Лондона было сгенерировано исключительно как часть стратегии Суркиса и его бизнес-партнеров по спорам с государством и "ПриватБанком". И якобы Порошенко и [экс-глава Нацбанка Валерия] Гонтарева смогли помешать этой стратегии", – отметил юрист Суркиса.

Он говорит, что на самом деле иск касался обстоятельств покупки Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров, "незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Игоря Суркиса со стороны бывшего руководства государства".

"Цинично слышать, что Порошенко и Гонтарева смогли помешать какой-то стратегии по спорам с государством и "ПриватбБанком". "Национализацию "ПриватБанка" никто и никогда не оспаривал, истцы лишь доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах. Порошенко и Гонтарева явно хотели избежать открытых судебных слушаний и фактически спрятались за иммунитет Украины. Проще говоря, проведя в президентском кресле десятки часов приватных переговоров о покупке медиаактива, затем они вдруг вспомнили о наличии государственного иммунитета", – заявил Алексеев.

Он сказал, что истцы будут вынуждены обнародовать информацию, которая "прольет свет на детали прошлых событий", если "манипуляции со стороны команды Порошенко будут продолжаться".

"Поэтому я бы рекомендовал представителям Порошенко сконцентрировать внимание на надлежащем представительстве своего клиента, а не заниматься распространением фейков и манипуляциями", – добавил адвокат.