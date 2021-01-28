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Игорь Суркис – Гордону: Если вы хотите, чтобы у вас выросли волосы на голове, сядьте в мое кресло ровно на год

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону президент футбольного клуба Игорь Суркис предложил на год поменяться местами.

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Суркис Гордону: С чего "Динамо" может приносить деньги?
Суркис – Гордону: С чего "Динамо" может приносить деньги?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В отличие от западных клубов, ФК "Динамо" (Киев) не является прибыльным, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону президент футбольного клуба Игорь Суркис. 

На вопрос, приносит ли "Динамо" хоть какие-то деньги, Суркис предложил: "Давайте поменяемся с вами на один год. И вы узнаете, приносит оно или нет. Если вы хотите, чтобы у вас выросли волосы на голове, сядьте в мое кресло ровно на один год. С чего "Динамо" может приносить деньги?"

Он отметил, что на Западе известные футбольные клубы приносят прибыль за счет продажи билетов.

"Если каждый матч "Челси" приносит от £4,5–5 млн на билетах, не имеет значения, что потом эти деньги тратятся на зарплаты одного-двух футболистов. Они приносят плюс", – сказал он. 

Он отметил, что и прибыли от сувенирной продукции киевский клуб получает немного – в отличие от английских болельщиков, украинские фаны не стоят за ней в очередях.

Суркис также сообщил, что бюджет киевского футбольного клуба "Динамо" составляет десятки миллионов долларов в год.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства. В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании "Динамо-Атлантик", затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК "Динамо" (Киев). 

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционный платформы – За жизнь". 

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

"Динамо" лидирует в украинской Премьер-лиге сезона 2020/2021.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Динамо Киев, фанаты, Игорь Суркис, бизнес, прибыль, деньги, интервью, билеты
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