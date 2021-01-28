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Игорь Суркис: Когда мне было лет 16, я угнал у брата машину

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как однажды угнал машину, которую его старший брат Григорий готовил на продажу.

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Суркис: В пятницу я угнал на перекрестке эту машину ударили. Он взял эту машину вместе со мной, отвез на станцию техобслуживания на Борщаговку, и сказал: "Стой, пока не отремонтируешь"
Суркис: В пятницу я угнал – на перекрестке эту машину ударили. Он взял эту машину вместе со мной, отвез на станцию техобслуживания на Борщаговку, и сказал: "Стой, пока не отремонтируешь"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев), бизнесмен Игорь Суркис рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что с братом Григорием, который старше его на 10 лет, никогда не дрался.

"Это был бы неравный бой. Во-первых, он старше. Во-вторых, я не понимаю, как можно было бы... Младшего брата, наверное, можно было бы побить, а как старшего побить, мне сложно говорить. Он, конечно, в зал ходит, но я надеюсь, что нам не придется с ним драться. Мы с ним не дрались. Он меня мог ругать, когда я был маленьким. Он мог что-то запрещать, когда возраст позволял. Допустим, ему 18, а мне девять. Я мог сделать какую-то гадость. Машину я у него угнал один раз, например. Ну вот такие вещи", – сказал Суркис.

Бизнесмен уточнил, что этот автомобиль его брат готовил к продаже.

"В пятницу я угнал – на перекрестке эту машину ударили. Я думаю, что мне даже 18 не было – у меня прав еще не было", – добавил он.

По словам Суркиса, брат наказал его "очень легко".

"Он взял эту машину вместе со мной, отвез на станцию техобслуживания на Борщаговку, и я суток трое там провел, пока ее ремонтировали. Он сказал: "Стой, пока не отремонтируешь". А надо было в очередь записаться, пройти в очередь на мойку, потом попасть в какой-то цех, где ее отрихтуют, потом – в покрасочный... Он говорит: "Вот тебе деньги. Это стоит столько-то. Отблагодарить людей – столько-то". Трое суток я там с 8.00 до позднего вечера провел. Потом мы поехали на базар, продали эту машину, еще и дороже, чем он думал. Он мне даже дал пару копеек. Мне лет 16 было", – добавил он.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью. 

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства.

В 1981–1988 годах работал в тресте "Киевжилремстроймонтаж", был начальником отдела ремонтно-строительного управления. Затем занимал должность заместителя начальника управления жилищного хозяйства Шевченковского райисполкома Киева и начальника отдела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании "Динамо-Атлантик", затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. 

В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК "Динамо" (Киев). 

Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь". 

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Григорий Суркис, Игорь Суркис, ремонт, автомобиль
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