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Игорь Суркис: Ющенко мне говорит: "Я вас цьомкаю, я вас люблю, я вас поважаю"

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после победы "Динамо" над московским "Спартаком" в 2008 году с результатом 4:1 ему позвонил президент Украины Виктор Ющенко.

 
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Суркис: Это была огромная радость. Это, знаете, как Украина выиграла бы у России
Суркис: Это была огромная радость. Это, знаете, как Украина выиграла бы у России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал самым счастливым матчем, когда "Динамо" обыграло "Спартак" в Москве.

По его словам, это было в 2008 году, когда начался конфликт между Россией и Грузией.

"Мне помощник Андрей дает трубку и говорит: "Президент звонит". Мы выиграли 4:1… Феерический матч. Я думаю: "Кто звонит? Или Леонид Макарович, или Леонид Данилович, которые болеют за "Динамо", всегда приходят на футбол". И если вспомнить, я, по сути, только их на футболе и вижу. Они болеют по-настоящему и понимают в футболе. Звонок. Думаю: "Леонид Данилович". Слышу голос [президента Украины] Виктора Андреевича Ющенко. Что для меня было удивительно. Он на щиром украинском языке: "Шановні, я вас цьомкаю, я вас люблю, я вас поважаю... Тихенько додому", – отметил Суркис.

По его словам, он не понял, почему Ющенко его предостерегал,

"Он как политик, видимо, понял, что там началось", – сказал Суркис.

Ответный матч "Динамо" также выиграло.

"Это была огромная радость. Это, знаете, как Украина выиграла бы у России", – признался президент футбольного клуба.

Виктор Ющенко – третий президент Украины, занимал должнось с 2005-го по 2010 год.

8–12 августа 2008 года российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, футбол, Виктор Ющенко, Грузия, Динамо Киев, Игорь Суркис, Москва
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