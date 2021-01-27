Игорь Суркис: Шевченко – это футболист-гол

Суркис: Шевченко и сегодня был бы топом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко футболистом-голом.

"В молодые годы это [был] топ-нападающий. То, что он демонстрировал... Он бы и сегодня был топом. Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес. Он бы не уступал [форварду мюнхенской "Баварии" Роберту] Левандовскому. Это футболист-гол. Вы помните этот гол "Ювентусу", который он положил в девятину? Шевченко – топ. Для меня он топ", – подчеркнул Суркис.

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Гол Шевченко в ворота туринского "Ювентуса". 2001 год. Видео: HDBestGoals / YouTube

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Шевченко начал карьеру в первой команде киевского "Динамо" в 1994 году.

Летом 1999-го украинский футболист перешел в "Милан". С 2006-го по 2009 год Шевченко играл за лондонский "Челси".

В 2009–2012 годах футболист вновь выступал за "Динамо".

Шевченко – обладатель "Золотого мяча" 2004 года.

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