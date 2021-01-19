Стала известна дата рассмотрения спортивным судом апелляции на результат матча Украина – Швейцария

Апелляцию Украинской ассоциации футбола на результат матча Лиги наций Украина – Швейцария спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит в феврале.

Информацию об апелляции УАФ подтвердили в CAS Фото: ЕРА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала 18 января дату рассмотрения спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) апелляции на несыгранный матч шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией.

"CAS назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 года в Люцерне. Слушание состоится 16 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

Такую информацию разместили и на сайте суда.

Поединок между сборными Украины и Швейцарии УЕФА отменил из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

В УЕФА считают, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивал, что его команда готова была играть против Швейцарии.

9 декабря УАФ сообщила, что обжаловала техническое поражение в матче против сборной Швейцарии. Эту информацию подтвердили в CAS.