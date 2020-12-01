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В УЕФА назвали главную причину присуждения технического поражения сборной Украины

По мнению генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого, собрать резервный состав сборной за 24 часа было невозможно.

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В УЕФА аргументировали причину технического поражения сборной Украины
В УЕФА аргументировали причину технического поражения сборной Украины
Фото: EPA

Главной причиной технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии стало то, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков. Об этом телеканалу "Футбол" заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

"Их главный аргумент был в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. […] 100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно", – подчеркнул он.

По мнению Записоцкого, выполнить требования УЕФА было бы возможно за 48 часов.

Чиновник добавил, что УАФ будет добиваться отмены решения о присуждении технического поражения и переигровки матча.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

УАФ заявила, что обжалует решение апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Теги: футбол, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, апелляция, футболист, Лозанна, Лига наций УЕФА, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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