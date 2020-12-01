В УЕФА назвали главную причину присуждения технического поражения сборной Украины

По мнению генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого, собрать резервный состав сборной за 24 часа было невозможно.

Главной причиной технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии стало то, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков. Об этом телеканалу "Футбол" заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

"Их главный аргумент был в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. […] 100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно", – подчеркнул он.

По мнению Записоцкого, выполнить требования УЕФА было бы возможно за 48 часов.

Чиновник добавил, что УАФ будет добиваться отмены решения о присуждении технического поражения и переигровки матча.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

УАФ заявила, что обжалует решение апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.