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Артем Франков
Артем Франков

Украинский спортивный журналист, главный редактор журнала “Футбол“.


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Зачем сборную Украины поперли на игру в Польшу, если было ясно, что COVID-19 косит не только итальянских пенсионеров, но и украинских футболистов?

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Ладно Франция, заиграно; но в Польшу зачем поперлись?!

Итак, решающий матч Швейцария – Украина отменен УЕФА с достаточно внятной последовательностью действий: медицинские власти кантона Люцерн сочли происходящее в сборной Украины вспышкой заразы и усадили на карантин ее всю (одного Малиновского в день игры к троим накануне оказалось вполне достаточно, можно не упоминать "рецидивистов" Кривцова и Мораеса – не в них дело); футбольные власти Швейцарии вынужденно подчинились; другой, нековидоносной сборной Украины в распоряжении делегации гостей не имелось; окончательное решение по матчу передано в КДК УЕФА. Риски, в принципе, очевидны, сколько ни сетуй на несправедливость судьбы.

Стоп. А такая ли она несправедливая, эта судьба? Нет же! Слишком многое сделало руководство отечественного футбола, чтобы довести и без того безрадостное положение до маразматического пика.

По большому счету, до глубины души достает только одно. Помните, как я разорялся по поводу строенных матчей, когда и в октябре, и в ноябре к паре матчей Лиги наций навесили мартовские товарняки? О бесцельности такого расходования человеческого ресурса, которое, помимо всего прочего, привело к поражениям и падению рейтинга сборной Украины в канун жеребьевки отбора на ЧМ-2022…

Но все это мелочи, основное различие в другом. Раньше это были спортивные соображения, имевшие некие за и против, но теперь-то они для всякого разумного человека должны были отступить перед медицинскими, не так ли? Зачем вы, родненькие мои, поперлись в польский Хожув в ноябре, когда уже самому тупому должно было стать ясно, что разгулявшийся коронавирус косит ряды не только итальянских пенсионеров, но и украинских футболистов? Это после эпидемий-то в стане "Шахтера" и "Динамо"!

Сообщение для особо одаренных: именно Силезское воеводство, где располагается Хожув, уверенно лидирует в Польше по числу заболевших – больше 3000 в день. Это я должен был вычитывать, я – знать, я – бить тревогу? Наверное, я, больше ж некому – в Федерации привыкли деньги получать, а не работу работать…

Это до какой степени нужно начхать на судьбы своих игроков или же каким глупым и беспомощным ссыкуном надо быть, чтобы не договориться об отмене или переносе этого трижды никому не нужного спарринга?! Всего-то и надо было ткнуть пальцем в экран и позвонить своему польскому коллеге Збигневу Бонеку. Чтобы спокойно закрыть вопрос, не подвергая лишнему риску ни сборную Украины, ни сборную Польши!

По-простому: ну кому еще не ясно было, что любая поездка, любой визит сейчас сопряжены с дополнительной угрозой подцепить COVID-19, и потому логистика должна была быть сведена к минимуму?! Не иначе, у Андрея Павелко и его присных после ковидлы мозги прокисли окончательно…

Источник: Artëm Frankov official / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: футбол, Украина, эпидемия, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Артем Франков, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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