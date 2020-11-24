УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Лиги наций между Украиной и Швейцарией

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября.

Апелляционный комитет УЕФА 25 ноября рассмотрит дело об отмене матча шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

УАФ на своем YouTube-канале опубликовала специальный материал, чтобы продемонстрировать, как сборная придерживались медицинского протокола УЕФА во время последнего осеннего сбора.

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Видео: Ukrainian Assoсiation of Football / YouTube

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. Его отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

19 ноября члены национальной сборной Украины по футболу по прилету в Борисполь сдали новые тесты на COVID-19. Все результаты оказались отрицательными.

17 ноября УАФ сообщила, что положительные тесты на коронавирус сдали три украинских футболиста – Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. Накануне положительные тесты на коронавирус сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест Хэм", – у них также обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании – восемь, а у Швейцарии – три.

В поединке между Украиной и Швейцарией, который был запланирован на вечер 17 ноября, должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.