Украина обжаловала техническое поражение в матче Лиги наций против сборной Швейцарии

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения апелляционного комитета УЕФА, согласно которому сборной Украины присудили техническое поражение за несыгранный матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии. Об этом 9 декабря сообщает сайт УАФ.
"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа [с мотивационной частью решения УЕФА] – мы будем обжаловать решение апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, так как считаем, что не всем нашим аргументам была предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела", – отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде для подготовки заявления об апелляции УАФ, помимо своих юристов, привлекла специалистов в области спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества из Ассоциации юристов Украины.
Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".
25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.
В УЕФА считают, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивал, что его команда готова была играть против Швейцарии.