Украина обжаловала техническое поражение в матче Лиги наций против сборной Швейцарии

Апелляцию сборной Украины в Спортивный арбитражный суд готовили юристы УАФ, специалисты в области спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также адвокаты из Ассоциации юристов Украины.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября Фото: ЕРА

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения апелляционного комитета УЕФА, согласно которому сборной Украины присудили техническое поражение за несыгранный матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии. Об этом 9 декабря сообщает сайт УАФ.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа [с мотивационной частью решения УЕФА] – мы будем обжаловать решение апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, так как считаем, что не всем нашим аргументам была предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела", – отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде для подготовки заявления об апелляции УАФ, помимо своих юристов, привлекла специалистов в области спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества из Ассоциации юристов Украины.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

В УЕФА считают, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивал, что его команда готова была играть против Швейцарии.