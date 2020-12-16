ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию УАФ о несыгранном матче Украина – Швейцария

Украинская ассоциация футбола предлагает сыграть несостоявшийся ранее поединок между сборными Украины и Швейцарии либо провести жеребьевку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни
Состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни
Фото: ЕРА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола о несыгранном матче шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией. Об этом сообщается на сайте CAS.

УАФ в своем обращении призывает отменить решение УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения. Украинская ассоциация предлагает сыграть несостоявшийся ранее поединок либо провести жеребьевку.

В CAS отметили, что сейчас стороны обмениваются письменными показаниями по данному делу.

Состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

В УЕФА считают, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивал, что его команда готова была играть против Швейцарии.

9 декабря УАФ сообщила, что обжаловала техническое поражение в матче против сборной Швейцарии.

Теги: футбол, Украина, Андрей Шевченко, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, апелляция, Спортивный арбитражный суд, суд, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
  "Мой герой это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
  "Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS