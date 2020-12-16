Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию УАФ о несыгранном матче Украина – Швейцария

Украинская ассоциация футбола предлагает сыграть несостоявшийся ранее поединок между сборными Украины и Швейцарии либо провести жеребьевку.

Состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни Фото: ЕРА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола о несыгранном матче шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией. Об этом сообщается на сайте CAS.

УАФ в своем обращении призывает отменить решение УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения. Украинская ассоциация предлагает сыграть несостоявшийся ранее поединок либо провести жеребьевку.

В CAS отметили, что сейчас стороны обмениваются письменными показаниями по данному делу.

Состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни.

Поединок шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение.

В УЕФА считают, что Украинская ассоциация футбола не предусмотрела возможности полной замены состава после выявления коронавирусной инфекции у некоторых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивал, что его команда готова была играть против Швейцарии.

9 декабря УАФ сообщила, что обжаловала техническое поражение в матче против сборной Швейцарии.