Шевченко может возглавить "Челси" – СМИ

Руководство "Челси" рассматривает наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко как одного из кандидатов на пост главного тренера лондонского клуба, сообщает издание Le10Sport.

Будучи футболистом, Шевченко выступал за "Челси" с 2006-го по 2009 год Фото: ЕРА

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить лондонский "Челси". Об этом со ссылкой на источник сообщает французское издание Le10Sport.

По данным собеседника издания, после поражения от "Манчестер Сити" (1:3) владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает вариант с увольнением нынешнего наставника команды Фрэнка Лампарда.

Отмечается, что Шевченко – один из возможных кандидатов на пост главного тренера лондонцев. И вскоре руководство клуба должно выйти на связь с украинским специалистом, чтобы обговорить с ним детали контракта.

После 17 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге "Челси" с 26 очками занимает девятое место.

Будучи футболистом, Шевченко выступал за "Челси" с 2006-го по 2009 год. В 48 матчах в футболке лондонской команды украинец забил девять голов.