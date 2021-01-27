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Игорь Суркис: У меня была мечта дотронуться до Мунтяна

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания"ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что обожал смотреть на игру украинского футболиста Владимира Мунтяна.

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Суркис: Сейчас я работаю с Мунтяном в офисе
Суркис: Сейчас я работаю с Мунтяном в офисе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в детстве со своим братом Григорием они приходили смотреть на игру столичного клуба.

"Я обожал смотреть на игру [советского и украинского футболиста команды "Динамо" Владимира] Мунтяна. Я имел возможность благодаря своему дедушке зайти во внутренний дворик. На Центральном стадионе [...] У меня была мечта дотронуться до Мунтяна. А сейчас я работаю с Мунтяном в офисе", – сказал он. 

На вопрос, можно ли дотронуться теперь до Мунтяна, Суркис ответил "да".

"Он иногда приходит и ждет меня в приемной, а мне неудобно. Я говорю: "Володя, чего ты стоишь? Заходи". Это настоящий "динамовец", патриот, который не предаст ни в каких ситуациях. Он будет с тобой до конца. И поверьте, я тоже буду с ним до конца. Володя Биба... Колотов, Буряк, Веремеев, Мунтян..." – отметил президент "Динамо".

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Мунтян родился в 1946 году в городе Котовск Одесской области, переехал с родителями в Киев. В школьные годы он попал в столичную команду "Динамо", с которой связана вся его карьера футболиста. В составе киевского клуба сыграл 371 игру в различных чемпионатах, во время которых забил 70 голов. В свое время считался одним из лучших полузащитников Европы. В 1968–1976 годах выступал за сборную СССР, сыграл 49 матчей, забив семь голов.

Параллельно с футбольной карьерой окончил Институт физкультуры и юридический факультет Киевского государственного университета, а затем – аспирантуру на факультете международных отношений.

В 1978 году автомобиль, которым управлял футболист, попал в аварию. В результате пассажир автомобиля погиб, а сам Мунтян с переломами двух позвонков и другими травмами был надолго прикован к больничной койке. Футболиста лишили звания капитана милиции и исключили из партии. Через полгода дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

В 1980 году Мунтян стал играющим тренером ЦСКА. Параллельно работал в Киевском высшем танковом инженерном военном училище на кафедре физподготовки. В 1986–1988 годах тренировал команду КОСФАП на Мадагаскаре, в 1992–1994 годах – олимпийскую сборную Украины, затем до 1997 года – сборную Гвинеи. После этого работал наставником различных украинских клубов и российской "Алании", а в 2008 году тренировал молодежную сборную Украины.

С 2014 года является президентом общественной организации "Ветераны футбольного клуба "Динамо".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Григорий Суркис, Динамо Киев, Игорь Суркис, стадион, футболист, Владимир Мунтян
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