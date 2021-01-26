Игорь Суркис: Если бы Блохин мог себя поцеловать, он бы поцеловал

Суркис: На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что с уважением и "огромным пиететом" относится к бывшему тренеру "Динамо" Олегу Блохину.

"Он – кумир [юности]. Забивал такие мячи... Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер... Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Дмитрий, вы у многих брали интервью. То, что я буду вам говорить, может многим не понравиться. Но вы меня не переделаете. Я говорю так, как думаю. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин – такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", – сказал Суркис.

Он отметил достижения Блохина на посту главного тренера сборной Украины по футболу. На сегодняшний день ее наивысшим достижением является 1/4 финала на чемпионате мира 2006 года, тогда команду тренировал именно Блохин.

"Он добился того, что впервые в истории сборная [вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу]… Какая разница, как он этого добился?! Это праздник был. Все люди были на Майдане. Когда его мой брат представлял в качестве главного тренера сборной, Блохин сказал: "Мы выйдем с первого места". Я тогда на задней парте сидел… Помню, подумал: "Он с ума сошел, блин?!" Он вышел с первого места! Он попал на чемпионат мира. Он мог и Италию обыграть [в 1/4 финала] – просто не сложилось. Да, он добился многого", – сказал президент "Динамо".

В киевский клуб Суркис пригласил Блохина в 2012 году. По словам бизнесмена, тогда вопрос по смене главного тренера "возник эмоционально и неправильно". В сентябре команда потерпела два разгромных поражения – проиграла вначале ПСЖ, а затем и "Шахтеру" со счетом 4:1. Суркис рассказал, что хотел обсудить происходящее с тогдашним главным тренером команды Юрием Семиным, но оказалось, что сразу после игры в Донецке он полетел домой в Москву.

"Ну, у меня эмоции… Говорю: "Как вы могли бросить команду в такую тяжелую минуту?" Я представил себе [Валерия] Лобановского или любого другого тренера… Слово за слово, я вызываю пресс-атташе… Я не думал тогда, что у него еще контракт, что надо будет платить компенсацию (которую я ему выплатил, кстати)… Я сказал: "Все, свободен". И надо было назначать главного тренера. Я встретился с Олегом Владимировичем у себя дома. Он был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто, Олег Владимирович?" Он мне говорит: "Это моя мечта. Все прошли этот путь, и я хочу его пройти". – "Ну вы же понимаете: нужен результат". Мы все проговорили, и он побежал в Федерацию футбола. Думаю, даже помчался… Он там, наверное, тоже многим надоел – у него непростой характер. Его легко отпустили", – сказал Суркис.

Он рассказал, что во время, когда Блохин тренировал "Динамо", собственники клуба потратили огромные средства на покупку игроков.

"На Олега Владимировича было потрачено огромное количество [денег]… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, влития в команду игроков, которых он хотел. И начал он прекрасно. Если вы помните, турнир четырех мы выиграли. И вроде бы все шло по плану. А потом был несчастный случай. Не буду ничего говорить об этом… Может, у него бы и получилось. Но то, что с ним случилось... Вы знаете, что мы сразу помогли: вытащили его (в 2012 году у Блохина был диагностирован тромбоз левой сонной артерии, он перенес операцию. – "ГОРДОН"). Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украине… Вы же сами понимаете... Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что "Динамо" (Киев) не может занимать четвертое место. Можно проиграть чемпионат один, второй, третий, четвертый, пятый. Но люди видят борьбу", – отметил президент "Динамо".

Он считает, что после "Динамо" Блохин "выбрал свой путь".

"Он сейчас работает в Федерации футбола. Если он помогает и работает на благо футбола – честь ему и хвала", – сказал Суркис.

Интервью с Суркисом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Блохин – один из лучших футболистов в истории советского футбола. В 1969–1988 годах он играл за киевское "Динамо". Всего за команду провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем. Также является рекордсменом по количеству матчей (432) и забитых мячей (211) в чемпионатах СССР. Блохин стал первым украинцем, который получил престижную футбольную награду "Золотой мяч" (1975). После Блохина только двое украинцев выигрывали этот почетный приз – Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

В 1990 году Блохин начал тренерскую карьеру. В 2003–2007-м и 2011–2012 годах он тренировал национальную сборную Украины, а в 2012–2014 годах был главным тренером киевского "Динамо". Сейчас Блохин является одним из руководителей совета стратегического развития футбола Украинской ассоциации футбола.