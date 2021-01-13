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Уткин: Гол Блохина "Баварии" можно показывать и сейчас в качестве примера. Это впечатляет

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин сказал, что бывшего форварда киевского "Динамо" Олега Блохина не любили в Москве.

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Уткин: Блохин, конечно, лучший. Но он злобный был всегда
Уткин: Блохин, конечно, лучший. Но он злобный был всегда
Фото: Илья Собинов / Facebook

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин сказал, что гол, который нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин забил мюнхенской "Баварии" в матче за Суперкубок Европы 1975 года, можно и сейчас показывать в качестве примера.

"[Блохин] конечно, лучший. Но он злобный был всегда. Он очень много о себе понимал. Так мне казалось. Но впоследствии я с этим примирился. Мы с ним очень тепло тоже пообщались разок в 2012 году на Евро", – отметил Уткин.

По его словам, в Москве Блохина не любили.

"Но у меня был другой момент: когда я очень по-другому сформировал свое отношение... Это было важное событие в моих заочных взаимоотношениях с Блохиным. Я вот сейчас не вспомню, какие это были годы. По-моему, это было в районе 1998 года, когда начались достаточно активные матчи ветеранов киевского "Динамо" и "Спартака" этого самого, пожалуй, последнего расцветного периода, обоюдного цветения. Первая игра, по-моему, была в Киеве. А потом была игра в Москве. Которую мы решили показать на "НТВ-Плюс". Это была моя идея. Ну, не идея, собственно. Идея тех, кто матч провел. И народу много собралось. В старых "Лужниках" была игра. И мне казалось, что московские болельщики не встретят Блохина тепло. Потому что Блохина все-таки не любили в Москве. И у меня буквально несколько даже сжалось горло, когда их представляли по одному, они выходили по одному, вышел Блохин – и ему устроили овацию. Нет, это просто было с моей стороны довольно детское ощущение", – сказал комментатор.

ВИДЕО
Видео: Старый Мяч / YouTube

Он подчеркнул, что его впечатляет гол Блохина "Баварии".

"И гол Блохина "Баварии"… в Мюнхене. Очень часто говорят (и это правда): футбол действительно изменился, стал другим – интенсивным и так далее. Но тот гол Блохина можно показывать и сейчас как пример игры центрфорварда. Это впечатляет. Потому это безумная наглость, невероятная совершенно мощь... Я думаю, что ему было по фигу на самом деле. Ну, чемпионы мира [играли у мюнхенцев в защите]. А в 1972 году сборная СССР играла с этими же чемпионами мира в финале чемпионата Европы. Это сопоставимые величины. А на чемпионат мира сборная СССР не попала, потому что не стала играть со сборной Чили. Понимаете? Это все очень относительно. Кто же тогда знал, что через 12 лет только в следующий раз будет чемпионат мира? Ну, через восемь, но только через 12 лет мы попали на чемпионат мира. Кто же знал?" – резюмировал Уткин.

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Блохин родился в 1952 году в Киеве в спортивной семье. Отец работал в совете спортобщества "Трудовые резервы", а мать была легкоатлеткой. С детства занимался футболом. В 1962 году он впервые попал в юношескую школу "Динамо".

За основную команду киевского "Динамо" дебютировал в возрасте 17 лет в 1969 году. Через три года ему удалось закрепиться в основном составе, а также попасть в состав сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Через год Блохина впервые признали лучшим футболистом чемпионата СССР (он станет первым, кому такое звание достанется три раза подряд).

Всемирное признание к футболисту пришло в 1975 году, когда ему вручили престижную награду "Золотой мяч", а киевское "Динамо" во главе с Валерием Лобановским стало обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

Тренерскую карьеру начал в 1990 году в греческом "Олимпиакосе", с которым впоследствии выиграл Кубок и Суперкубок Греции, а также дошел до 1/4 финала Кубка кубков.

В 2003 году принял приглашение возглавить сборную Украины. Под его руководством команда впервые (в 2006 году) смогла попасть на чемпионат мира, где дошла до 1/4 финала. В 2007 году подал в отставку и отправился тренировать в ФК "Москва". В 2011 году вернулся на тренерский мостик национальной сборной, а год спустя возглавил киевское "Динамо". В 2014 году был уволен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Украина, УЕФА, Олег Блохин, Мюнхен, Золотой мяч, Бавария, футболист, Василий Уткин
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