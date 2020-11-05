"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина 5 ноября опубликовала в Instagram архивные снимки, на которых запечатлена со своим отцом – футболистом Олегом Блохиным.
Блохина посвятила публикацию его дню рождения – 5 ноября футболисту исполнилось 68 лет.
"С днем рождения, папа. Лучший футболист всех времен", – подписала она фото.
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Happy Birthday Papa Forever the best football player of all time!!! #OlegBlohin #ОлегБлохин #Legend
Олег Блохин – советский и украинский футболист, нападающий и тренер. Он родился в 1952 году в Киеве.
Ириша Блохина (1983) – его дочь от первого брака с чемпионкой мира по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной.
Во втором браке у Блохина родились две дочки – Анна (2001) и Екатерина (2002).