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05 ноября, 2020
 
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"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом

Украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину 5 ноября исполнилось 68 лет. Его старшая дочь Ириша Блохина поделилась в сети фотографиями из архива.

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Ириша Блохина старшая дочь Олега Блохина
Ириша Блохина – старшая дочь Олега Блохина
Фото: ireesha_b / Instagram

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина 5 ноября опубликовала в Instagram архивные снимки, на которых запечатлена со своим отцом – футболистом Олегом Блохиным. 

Блохина посвятила публикацию его дню рождения – 5 ноября футболисту исполнилось 68 лет. 

"С днем рождения, папа. Лучший футболист всех времен", – подписала она фото.

Олег Блохин – советский и украинский футболист, нападающий и тренер. Он родился в 1952 году в Киеве. 

Ириша Блохина (1983) – его дочь от первого брака с чемпионкой мира по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной. 

Во втором браке у Блохина родились две дочки – Анна (2001) и Екатерина (2002).

Теги: Олег Блохин, Ириша Блохина
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