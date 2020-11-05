"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом

Украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину 5 ноября исполнилось 68 лет. Его старшая дочь Ириша Блохина поделилась в сети фотографиями из архива.

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина 5 ноября опубликовала в Instagram архивные снимки, на которых запечатлена со своим отцом – футболистом Олегом Блохиным.

Блохина посвятила публикацию его дню рождения – 5 ноября футболисту исполнилось 68 лет.

"С днем рождения, папа. Лучший футболист всех времен", – подписала она фото.

Олег Блохин – советский и украинский футболист, нападающий и тренер. Он родился в 1952 году в Киеве.

Ириша Блохина (1983) – его дочь от первого брака с чемпионкой мира по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной.

Во втором браке у Блохина родились две дочки – Анна (2001) и Екатерина (2002).