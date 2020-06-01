"Красотки". Блохина обнародовала снимок с дочерью, мамой и бабушкой

Тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина поделилась с подписчиками семейным снимком.

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с бабушкой Альбиной Дерюгиной, мамой Ириной Дерюгиной и старшей дочерью Жаклин.

Блохина посвятила публикацию Дню Киева.

"Любимый город Киев, с днем рождения тебя!" – подписала она пост.

"Красотки", – отреагировали на публикацию подписчики Блохиной.

Ирина Блохина родилась в 1983 году в Киеве в семье украинского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

Она замужем за бизнесменом Алексеем Брынзаком. Пара воспитывает двоих дочерей – Жаклин (2014) и Габриэль (2018).

Бабушка Ирины Блохиной, 88-летняя Альбина Дерюгина до 1992 года работала старшим тренером сборной СССР, а после – старшим тренером украинской сборной. Она является основательницей "Школы художественной гимнастики Дерюгиных".