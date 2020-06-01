Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
01 июня, 2020
 
Новости

"Красотки". Блохина обнародовала снимок с дочерью, мамой и бабушкой

Тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина поделилась с подписчиками семейным снимком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блохина: Любимый Киев, с днем рождения!
Блохина: Любимый Киев, с днем рождения!
Фото: ireesha_b / Instagram

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с бабушкой Альбиной Дерюгиной, мамой Ириной Дерюгиной и старшей дочерью Жаклин. 

Блохина посвятила публикацию Дню Киева. 

"Любимый город Киев, с днем рождения тебя!" – подписала она пост.

"Красотки", – отреагировали на публикацию подписчики Блохиной. 

Ирина Блохина родилась в 1983 году в Киеве в семье украинского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной. 

Она замужем за бизнесменом Алексеем Брынзаком. Пара воспитывает двоих дочерей – Жаклин (2014) и Габриэль (2018). 

Бабушка Ирины Блохиной, 88-летняя Альбина Дерюгина до 1992 года работала старшим тренером сборной СССР, а после – старшим тренером украинской сборной. Она является основательницей "Школы художественной гимнастики Дерюгиных". 

Теги: Ирина Дерюгина, Ириша Блохина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS