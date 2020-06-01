"Красотки". Блохина обнародовала снимок с дочерью, мамой и бабушкой

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с бабушкой Альбиной Дерюгиной, мамой Ириной Дерюгиной и старшей дочерью Жаклин.
Блохина посвятила публикацию Дню Киева.
"Любимый город Киев, с днем рождения тебя!" – подписала она пост.
"Красотки", – отреагировали на публикацию подписчики Блохиной.
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Улюблене місто Київ з днем народження тебе Happy Birthday to our beautiful city of Kyiv
Ирина Блохина родилась в 1983 году в Киеве в семье украинского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.
Она замужем за бизнесменом Алексеем Брынзаком. Пара воспитывает двоих дочерей – Жаклин (2014) и Габриэль (2018).
Бабушка Ирины Блохиной, 88-летняя Альбина Дерюгина до 1992 года работала старшим тренером сборной СССР, а после – старшим тренером украинской сборной. Она является основательницей "Школы художественной гимнастики Дерюгиных".