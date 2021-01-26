Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в "Динамо" Луческу и как на это отреагировал Ахметов

Суркис: Не будет же Ринат Леонидович со мной советоваться, какого ему брать тренера или приглашать футболиста! Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что именно он был инициатором приглашения в команду на позицию главного тренера Мирчи Луческу.

Луческу в 2004–2016 годах тренировал главного соперника "Динамо" – донецкий "Шахтер", и его приглашение в киевскую команду вызвало критику фанатов.

"Эта идея пришла [в голову] мне. Я не пытаюсь сейчас... Идея пришла мне. Естественно, с этой идеей я пришел к своему брату. Сначала, вы не понимаете, какая была реакция, – вы знаете моего брата. Потом я объяснил, что мы находимся в коронавирусе – выехать никуда не можем. Говорить за три недели до начала нового чемпионата (при этом ставя задачу попасть в Лигу чемпионов) о каком-то глобально новом тренере и проекте нереально. Нужен опытный тренер", – объяснил свою позицию Суркис.

Он рассказал, что рассматривал три кандидатуры – Сергея Реброва и Юрия Семина, которые ранее уже тренировали киевлян, и Луческу.

"Луческу знает [наш] футбол изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу. Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться. Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Луческу в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома – он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу – показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем – честно и откровенно – на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно", – сказал Суркис.

Гордон уточнил, был ли у Суркиса разговор с собственником "Шахтера" Ринатом Ахметовым перед подписанием контракта с Луческу.

"Не было у меня никакого разговора с Ринатом Ахметовым. Чтобы вы понимали: я бы, может быть, подписал с Луческу контракт еще раньше. Когда он ушел из "Зенита" [в 2017 году], до меня доходили слухи, что он должен советоваться [по поводу новой команды]. Но не будет же Ринат Леонидович со мной советоваться, какого ему брать тренера или приглашать футболиста! И я не считаю нужным советоваться со своим главным конкурентом", – отметил президент "Динамо".

Он рассказал, что позже все же обсудил с Ахметовым приход Луческу в "Динамо".

Гордон спросил, не в обиде ли Ахметов.

"А за что ему обижаться? Послушайте... Естественно [он все понимает]. Если бы он пригласил Валерия Васильевича Лобановского в свое время, мне было бы, может, неприятно. Это символ. Но вы знаете, чем я доволен? У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Вы об этом знаете. Мы с ним прекрасно общаемся, разговариваем. У нас с ним только... У него плохое настроение, когда "Шахтер" не выигрывает, но у него хорошее, когда "Динамо" не выигрывает. И наоборот. А во всем остальном у нас все хорошо. Нам нечего с ним делить. Он хочет занимать первые места и я хочу занимать первые места. У него финансовых возможностей, естественно, больше. Все это знают. Но мы боремся, цепляемся. И мне кажется, что во всех интервью в его словах сквозит уважение", – сказал Суркис.

Он подчеркнул, что когда подписывал контракт с Луческу, руководствовался только интересами команды.

"Я могу сказать единственное: это был контракт между профессионалами. Между президентом клуба, который болеет за результаты своей команды, который все делает в пределах своей возможности, вместе со своим партнером (сегодня это мой брат) делает все, чтобы эта команда побеждала, и хочет только результата, и профессиональным тренером Мирчей Луческу", – сказал Суркис.

Интервью с Суркисом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев) в июле 2020 года. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, который тренировал команду в 2019–2020 годах.

Луческу рассказал, что после подписания контракта с "Динамо" позвонил Ахметову и рассказал об этом. "Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг. Я хотел вернуться в Украину, в футбол. У меня есть много сил и эмоций, которые я бы хотел отдать игре. Чемпионат Украины растет, трансформируется, и я хочу внести в этот процесс развития свою лепту", – сказал румынский тренер.