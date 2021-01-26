Игорь Суркис: У меня есть мечта – приехать на "Донбасс Арену" и обыграть "Шахтер"

Украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что мечтает, чтобы война в Украине закончилась и "Динамо" сыграло матч на домашнем стадионе донецкого "Шахтера" – "Донбасс Арене".

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их", – сказал Суркис.

Он продолжил, что хотел бы, чтобы "Шахтер" вернулся в родной город, а в Киеве осталась одна команда – "Динамо".

"У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я [якобы] дал возможность [использовать им] центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что [теперь нам] тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве", – отметил президент "Динамо".

При этом, подчеркнул он, в других странах есть примеры, когда ведущие клубы играют в одном городе.

"[В чемпионате Италии] бойня идет между двумя клубами – "Миланом" и "Интером". Она происходит в Милане. Они играют на одном стадионе, – сказал Суркис. – Допустим, "Шахтер" завтра поедет в Харьков опять играть... Мы же не знаем, как будет, когда пройдет коронавирус. Может, они и поедут туда, где будет удобнее их болельщикам, которые, несомненно, у них есть. Но сегодня летать одной и второй команде, чтобы сыграть на пустом стадионе, – это же смешно".

Он призвал болельщиков не обвинять его в том, к чему он не причастен.

"В таких вещах – глупых, неразумных – не надо нас обвинять, что я кому-то что-то... Я понимаю, если бы я пустил донецкий "Шахтер" играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они, – меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно", – сказал президент "Динамо".

Интервью с Суркисом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

После начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года "Шахтер" проводил основную часть поединков во Львове. При этом в клубе были недовольны поддержкой "Шахтера" в городе.

В январе 2017 года донецкий клуб сообщил, что будет играть в Харькове, а спустя почти четыре года переехал в столицу. В сентябре 2020 года стало известно, что "Шахтер" подписал трехлетний контракт с НСК "Олимпийский" и будет играть домашние матчи в Киеве.