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Игорь Суркис: Бывает, мы с Григорием Михайловичем пару недель не разговариваем

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис отметил, что в отношениях с братом Григорием он не делит ни деньги, ни жен.

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Игорь Суркис отметил, что готов первым позвонить брату
Игорь Суркис отметил, что готов первым позвонить брату
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сообщил, что были случаи, когда он не разговаривал со своим братом, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорием Суркисом.

"Чтобы мы месяц не разговаривали – не помню. Но пару недель бывало. Иногда я могу быть не прав даже. Я готов ему первым позвонить... Младший [брат мириться первым] должен всегда, я так считаю. Но почему я ему не звоню? Потому что понимаю, что надо, чтобы он остыл немножко… Тогда он все плохие вещи, которые я ему сделал за жизнь, будет вспоминать очень коротко. И не будет вычитывать меня", – сказал Игорь Суркис.

По его словам, серьезные конфликты с братом у него случаются раз в год.

"Нам нечего делить. Мы не делим с ним деньги, мы не делим с ним жен. Братья иногда из-за денег ругаются или еще из-за чего-то", – объяснил президент "Динамо".

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

С 1993 года по 2002-й владельцем "Динамо" был Григорий Суркис, с 2002-го – его брат Игорь.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Григорий Суркис, Игорь Суркис, бизнес, деньги, конфликт
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