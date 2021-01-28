Игорь Суркис: Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал Курченко для "Металлиста", – я готов его продать

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона президент киевского футбольного "Динамо" Игорь Суркис не исключил, что может продать клуб.

"Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал [беглый бизнесмен Сергей] Курченко для [харьковского] "Металлиста", – я готов", – сказал он.

Президент "Динамо" подчеркнул, что, "пока живой", не даст развалить киевский клуб.

"Вот вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду. Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить... болтать языком и развалить..." – отметил Суркис.

По его словам, если он перестанет быть президентом "Динамо", будет с нетерпением ждать матчей и продолжит болеть за команду "как простой болельщик".

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Игорь Суркис возглавляет ФК "Динамо" с 2002 года.

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.

В 2012 году Курченко купил ФК "Металлист" у харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В 2016 году клуб из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане входили в топ-3 лучших команд Украины.