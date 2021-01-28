  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется

Суркис о дочери: Каждый день она встает в семь часов. У нее от двух до трех тренировок Фото: y.surkis777 / Instagram

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его младшая дочь Яна профессионально занимается балетом.

"У нее может что-то получаться, что-то не получаться. Может быть, не хватает каких-то природных качеств, но она пытается это компенсировать своим трудолюбием. Каждый день она встает в семь часов. У нее от двух до трех тренировок. Единственный день, когда у нее одна тренировка, – это воскресенье. Ложится в 11, встает в полседьмого утра, быстро пьет чай, что-то перекусила – и мчится на тренировку", – поделился Суркис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Surkis (@y.surkis777)

По его словам, когда дочь начала работать, он предложил ей открыть балетную студию.

"Это как школа-интернат, где занимаются минимум 20–25 человек в каждой возрастной категории. Они живут на базе киевского "Динамо" на постоянной основе. Родители доверяют. Огромное им за это спасибо" – рассказал он.

Суркис отметил, что ему с трудом удалось уговорить дочь поехать на отдых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Surkis (@y.surkis777)





"Мне ее жалко. Мы собирались поехать после Нового года отдохнуть на 10 дней. Но вы не понимаете, сколько мне стоило здоровья ее уговорить. Когда ей было 15 лет, это можно было в приказном порядке, а сейчас я с ней в диалоге", – подытожил он.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку Полный текст интервью Суркиса Гордону

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Яна Суркис – младшая дочь Игоря Суркиса. Ее мать – вторая супруга Суркиса. Они женаты 27 лет. У Суркиса есть старшая дочь Марина.