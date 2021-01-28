Игорь Суркис: Я за своего брата пасть порву и моргала выколю

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сообщил, что не представляет свою жизнь без брата Григория.

"Когда-то он вообще меня носил на руках... Я, может, так не выражаю свои чувства, но я за своего брата пасть порву и моргала выколю... Брат, партнер. Я не представляю свою жизнь без него. Утром я просыпаюсь – ему звоню. Он идет спать, мне звонит и говорит: "Так, все, я пошел спать". Да, я люблю очень брата. И он меня, я уверен, любит. Ну, мы семья", – сказал президент "Динамо".

Игорь Суркис отметил, что, даже если он или брат в чем-то не правы, "публично никто никогда не скажет об этом".

"У нас, в принципе, конфликты серьезные бывают один раз в год. Нам нечего делить. Мы не делим с ним деньги, мы не делим с ним жен. Братья иногда из-за денег ругаются или еще из-за чего-то... Чтобы мы месяц не разговаривали – не помню. Но пару недель бывало. Иногда я могу быть не прав даже. Я готов ему первым позвонить", – объяснил Игорь Суркис.

По его словам, мириться первым должен младший брат.

"Но почему я ему не звоню? Потому что понимаю, что надо, чтобы он остыл немножко… Тогда он все плохие вещи, которые я ему сделал за жизнь, будет вспоминать очень коротко. И не будет вычитывать меня... Я же тоже, в принципе, пенсионер", – отметил президент "Динамо".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционный платформы – За жизнь".

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

С 1993 года по 2002-й владельцем "Динамо" был Григорий Суркис, с 2002-го – его брат Игорь.