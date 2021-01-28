Игорь Суркис: Лобановский сказал футболистам: "А ну рейтузики сняли быстренько! Теперь вышли – и порвали их"

Суркис: Представьте, играем с греками. Мороз – градусов 15. Счет 0:0. Он ходит-ходит по раздевалке... Потом поворачивается: "А ну рейтузики сняли все быстренько!" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Самым важным в игре для тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского был результат матча, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону президент футбольного клуба Игорь Суркис.

"Если выигрывали, но матч был неудачный, он сглаживал и всегда говорил: "Матч забудется, а счет на табло". Для него результат – самое главное. "Со всем остальным мы разберемся в коллективе", – отметил Суркис.

Он рассказал, что в юности благодаря дедушке мог пройти во внутренний дворик тогдашнего Центрального стадиона в Киеве (сейчас – НСК "Олимпийский") и наблюдать за тем, как Лобановский тренировал "Динамо".

"Смотрел в раздевалке, когда он тренировал команду 75-го года, 86-го года. Я вам уже говорил ранее: у меня был доступ во внутренний дворик. Когда занавески полностью не закрывались, я видел, как он выходил из себя, как он что-то показывал на доске. [...] Да. Представьте, играем с греками. Мороз – градусов 15 примерно. Я захожу в раздевалку с ним. Он ходит-ходит по раздевалке... Счет 0:0. Смотрит, смотрит – ничего не говорит. Я вообще не понимаю, что произошло. Потом поворачивается: "А ну рейтузики сняли все быстренько!" Они – раз! – как в армии, за секунду рейтузы сняли. Сидят. "Теперь вышли – и порвали их. Все поняли?" Они вышли – и 2:0 порвали они этих греков", – отметил президент "Динамо".

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА. Эта организация включила его в десятку лучших тренеров всех времен.

Лобановский ушел из жизни 13 августа 2002 года.

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