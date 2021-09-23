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"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса

Алексеев: Национализация "ПриватБанка" никогда не была предметом иска в суде Лондона
Алексеев: Национализация "ПриватБанка" никогда не была предметом иска в суде Лондона
Фото: law.knu.ua

Высокий суд Лондона пришел к выводу, что он не является юрисдикцией для рассмотрения иска Игоря Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, написал в материале для издания "ГОРДОН" украинский политик, юрист и адвокат Суркиса Игорь Алексеев. Он подчеркнул, что прозвучавшие после заседания суда заявления ответчиков о провале попытки скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" являются искаженными.

Недавно в Высоком суде Лондона состоялись слушания по иску Игоря Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

Напомним, что указанное дело касалось обстоятельств покупки Петром Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров, незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Игоря Суркиса со стороны бывшего руководства государства.

Несмотря на то, что английскому суду были предоставлены бесспорные и неопровержимые доказательства обоснованности исковых требований, суд пришел к выводу, что он не является юрисдикцией для рассмотрения данного иска.

Информируя общественность о выводах суда, адвокаты Петра Порошенко заявили, что в результате такого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и взыскать с государства средства. Подобные заявления являются намеренно искаженными и откровенно манипулятивными.

Во-первых, обжалование национализации "ПриватБанка" никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах.

Во-вторых, исковые требования были предъявлены именно к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой, и именно они должны компенсировать понесенные потери. Никаких претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял. Однако именно ответчики, чтобы избежать открытого судебного разбирательства, прямо заявили о наличии у них иммунитета Украины. Проще говоря, проведя в президентском кресле десятки часов частных переговоров по покупке медиаактива, затем можно заявить о наличии государственного иммунитета. Подобным решением создан опасный прецедент, когда факты злоупотреблений чиновников властью в своих собственных целях не находят должной судебной оценки.

Истцы имеют основательную правовую позицию, поэтому подобное решение суда никак не остановит их борьбу за возвращение утраченных активов и восстановление справедливости. Сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда, инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора, а также принятия других механизмов для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.

Теги: Петр Порошенко, Украина, коррупция, Лондон, Игорь Суркис, ПриватБанк, переговоры, депозиты, апелляция, активы, адвокат, национализация
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