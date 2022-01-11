Юристы Порошенко рассказали, на что потратил 11 млн грн экс-президент

Об этом говорится в заявлении команды юристов Порошенко, опубликованном 10 января на сайте "Европейской солидарности".

"29 декабря 2021 года Петр Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, которая представляла его интересы по делу по иску Суркиса и связанных с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами "ПриватБанка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после решения суда "адвокаты Суркиса продолжали затягивать рассмотрение вопроса о компенсации Петру Порошенко судебных издержек".

"Как следствие, Петр Порошенко принял решение оплатить часть гонорара представляющей его интересы международной юридической фирмы в размере £300 тыс., или 11 млн грн, за собственные средства еще до получения компенсации от истцов, – подчеркнули адвокаты экс-президента. – Общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до £2 млн. На данный момент Суркис согласился компенсировать Петру Порошенко часть юридических расходов, соответствующий платеж должен быть осуществлен до 14 января 2022 года".

Защита Порошенко также сообщила, что Суркис не планирует обжаловать решение Высокого суда Лондона.