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Юристы Порошенко рассказали, на что потратил 11 млн грн экс-президент

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Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, отметили его адвокаты
Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, отметили его адвокаты
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко потратил 11 млн грн на юридические услуги по делу по иску украинского бизнесмена Игоря Суркиса, которое рассматривал Высокий суд Лондона.

Об этом говорится в заявлении команды юристов Порошенко, опубликованном 10 января на сайте "Европейской солидарности".

"29 декабря 2021 года Петр Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, которая представляла его интересы по делу по иску Суркиса и связанных с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами "ПриватБанка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после решения суда "адвокаты Суркиса продолжали затягивать рассмотрение вопроса о компенсации Петру Порошенко судебных издержек".

"Как следствие, Петр Порошенко принял решение оплатить часть гонорара представляющей его интересы международной юридической фирмы в размере £300 тыс., или 11 млн грн, за собственные средства еще до получения компенсации от истцов, – подчеркнули адвокаты экс-президента. – Общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до £2 млн. На данный момент Суркис согласился компенсировать Петру Порошенко часть юридических расходов, соответствующий платеж должен быть осуществлен до 14 января 2022 года".

Защита Порошенко также сообщила, что Суркис не планирует обжаловать решение Высокого суда Лондона.

Контекст:

В сентябре 2021 года в Высоком суде Лондона состоялись слушания по иску Суркиса и шести английских компаний к Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

Дело касалось обстоятельств покупки Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Суркиса и других акционеров, незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Суркиса со стороны бывшего руководства государства, отмечал адвокат бизнесмена Игорь Алексеев.

Суд пришел к выводу, что он не является юрисдикцией для рассмотрения данного иска.

Алексеев рассказал 12 октября, что Порошенко, чтобы избежать открытых слушаний в Высоком суде Лондона по иску, который подал против него Суркис, заявлял о своем иммунитете как высшего должностного лица государства.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Игорь Суркис, ПриватБанк, Валерия Гонтарева, 1+1, президент, адвокат, Высокий суд Лондона, расходы, суд, покупки, компенсация, нардеп, бизнесмен
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