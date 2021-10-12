Адвокат Суркиса: У Порошенко не могло быть иммунитета в Высоком суде Лондона по делу о покупке доли "1+1", он в этой сделке был обычным бизнесменом

Игорь Алексеев: Дело касалась обстоятельств покупки Петром Порошенко во время его президентской каденции части в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров Фото: my.ua

"Это дело касалась обстоятельств покупки Петром Порошенко во время его президентской каденции части в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров и последующих попыток шантажа Игоря Суркиса со стороны пятого президента. Проще говоря, это был частно-правовой спор, в котором истцы, а именно Игорь Суркис и шесть английских компаний, требовали у двух физических лиц – господина Порошенко и госпожи [экс-главы НБУ Валерии] Гонтаревой – расчета по договору и компенсации понесенных убытков. В пользу своей позиции истцы предоставили, я считаю, все необходимые исчерпывающие доказательства. Это и документы по договору, и выводы экспертов, и записи разговоров высших должностных лиц государства, которые есть в открытом доступе", – отметил Алексеев.

По его словам, сделать ситуацию еще более прозрачной могли бы открытые слушания в Высоком суде Лондона.

"В ходе открытых слушаний были бы предоставлены дополнительные доказательства и допрошены все лица, которые непосредственно принимали участие в переговорах и в соглашении о покупке части в телеканале "1+1". Но, к сожалению, приходится констатировать, что именно ответчики, чтобы избежать открытых судебных слушаний, прямо заявили о наличии у них иммунитета государства в этом деле. Но такого иммунитета у них не могло быть априори. Эти исковые требования исходили из соглашения о покупке части телеканала "1+1", это было частное коммерческое соглашение, в котором пятый президент фактически выступал обычным бизнесменом, который хотел купить медиаактив, а не высшим должностным лицом государства", – подчеркнул адвокат.