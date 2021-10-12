Суркисы никогда не оспаривали национализацию "ПриватБанка" – адвокат

Игорь Алексеев: Истцы никогда не ставили вопрос об оспаривании самой национализации "ПриватБанка". Таких исковых требований никогда не существовало Скриншот: Gordon.com

"Недавно адвокаты пятого президента заявили на своей пресс-конференции, что в результате такого решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и попытка взыскать средства из государственного бюджета. Все эти тезисы – откровенно манипулятивные, ложные и ошибочные. Ни в суде Лондона, ни в любом другом суде в других странах истцы никогда не ставили вопрос об оспаривании самой национализации "ПриватБанка". Таких исковых требований никогда не существовало", – подчеркнул адвокат.

Суркис утверждает, что его безосновательно связывают с "ПриватБанком", добавил он.

"По мнению Национального банка, господин Суркис якобы является собственником существенного участия – около, кажется, 25% в медиахолдинге "1+1". По закону на самом деле существенным участием считается 10 и более процентов. Но во все времена господин Суркис владел частью немного больше 8%. Если быть точным – 8,33%. Поэтому по закону он не считался связанным с "ПриватБанком". И таким тезисам есть документальные подтверждения, они были предоставлены как в украинские, так и в иностранные суды. И они полностью опровергают позицию Национального банка, который утверждал и продолжает утверждать, что господин Суркис связан с "ПриватБанком", – заявил Алексеев.