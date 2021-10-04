Нардепы от "Слуги народа" демонстративно покинули заседание согласительного совета во время выступления Порошенко. Видео

Порошенко (на фото) на заседании упомянул о расследовании офшоров Зеленского Фото: EPA

На заседании согласительного совета Порошенко упомянул о недавнем расследовании "Слідства.Інфо" об офшорах президента Владимира Зеленского.

"Под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к мировой коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским. Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, Washington Post..." – заявил пятый президент.

После этих слов депутаты "Слуги народа" начали покидать рабочие места и демонстративно оставлять зал заседаний.

Через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським pic.twitter.com/mpyE90fE2A — Петро Порошенко (@poroshenko) October 4, 2021

Депутат от фракции "Голос" Александра Устинова написала в Facebook, что почти все председатели комитетов от "Слуги народа" ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram отметила, что демаршем нардепы выразили недоверие спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

"Председатели парламентских комитетов покинули заседание согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы председателя Верховной Рады", – написала она.