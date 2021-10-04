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Нардепы от "Слуги народа" демонстративно покинули заседание согласительного совета во время выступления Порошенко. Видео

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Порошенко (на фото) на заседании упомянул о расследовании офшоров Зеленского
Порошенко (на фото) на заседании упомянул о расследовании офшоров Зеленского
Фото: EPA

Представители фракции "Слуга народа" 4 октября во время выступления пятого президента Петра Порошенко на согласительном совете вышли из зала. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На заседании согласительного совета Порошенко упомянул о недавнем расследовании "Слідства.Інфо" об офшорах президента Владимира Зеленского.

"Под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к мировой коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским. Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, Washington Post..." – заявил пятый президент.

После этих слов депутаты "Слуги народа" начали покидать рабочие места и демонстративно оставлять зал заседаний.

Депутат от фракции "Голос" Александра Устинова написала в Facebook, что почти все председатели комитетов от "Слуги народа" ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5266845890008510

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram отметила, что демаршем нардепы выразили недоверие спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

"Председатели парламентских комитетов покинули заседание согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы председателя Верховной Рады", – написала она.

Контекст:

3 октября "Слідство.Інфо" предоставило расследование, которое частично подтвердило схему перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Расследование базировалось на документах Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании.

Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ. 

Теги: Петр Порошенко, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Слуга народа, Александра Устинова
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