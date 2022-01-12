Судья Печерского суда, которая наложила арест на имущество Порошенко, попала в базу "Миротворца"

Сообщается, что в "Миротворец" судья была внесена за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней".
Ее также назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".
На сайте сообщили перечень дел, по которым, по мнению авторов "Миротворца", фамилия Бортницкой должна быть внесена в базу сайта:
Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.
Геращенко отмечал, что волонтеры сайта "Миротворец" создали карту локализации российских сепаратистов, террористов и боевиков, воевавших против Украины.
В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
В декабре 2021 года киберполиция Украины начала досудебное расследование из-за размещения персональных данных на сайте "Миротворец" после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.