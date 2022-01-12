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Судья Печерского суда, которая наложила арест на имущество Порошенко, попала в базу "Миротворца"

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Бортницкую назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц"
Бортницкую назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц"
Фото: graty.me

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, наложившая арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко, попала в базу сайта "Миротворец".

Сообщается, что в "Миротворец" судья была внесена за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней".

Ее также назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

На сайте сообщили перечень дел, по которым, по мнению авторов "Миротворца", фамилия Бортницкой должна быть внесена в базу сайта:

  • арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным Государственным бюро расследований Украины (ГБР) предлогом;
  • в октябре 2021-го Бортницкая отпустила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест;
  • без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле;
  • в декабре 2019-го закрыла уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов из фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.
Контекст:

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

Геращенко отмечал, что волонтеры сайта "Миротворец" создали карту локализации российских сепаратистов, террористов и боевиков, воевавших против Украины.

В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В декабре 2021 года киберполиция Украины начала досудебное расследование из-за размещения персональных данных на сайте "Миротворец" после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Теги: Петр Порошенко, арест, преступление, обвинение, сайт Миротворец, имущество, судья, суд
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