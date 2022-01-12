Судья Печерского суда, которая наложила арест на имущество Порошенко, попала в базу "Миротворца"

Бортницкую назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц" Фото: graty.me

Сообщается, что в "Миротворец" судья была внесена за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней".

Ее также назвали "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

На сайте сообщили перечень дел, по которым, по мнению авторов "Миротворца", фамилия Бортницкой должна быть внесена в базу сайта:

арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным Государственным бюро расследований Украины (ГБР) предлогом;

под заведомо сфабрикованным предлогом; в октябре 2021-го Бортницкая отпустила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест;

ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест; без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле;

в декабре 2019-го закрыла уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов из фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.